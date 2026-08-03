Pier Silvio Berlusconi si conferma il manager con la migliore reputazione online in Italia

Quella di luglio è una rilevazione dal valore particolarmente significativo. Per il settore dei media coincide infatti con la conclusione della stagione televisiva e rappresenta il momento in cui si tirano le somme prima della ripartenza autunnale. Il primo posto di Pier Silvio Berlusconi arriva così al termine di un anno che ha visto MFE-MediaForEurope rafforzare ulteriormente il proprio percorso di crescita e di sviluppo internazionale.