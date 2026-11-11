Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Il mondo cambia veloce, ma la tv dirà ancora la sua. La parola d'ordine è trasformazione"
Il Ceo di MediaForEurope incontra la stampa: "Nessuno al mondo è riuscito a unire tv e piattaforme, noi stiamo facendo proprio quello. La sfida ai giganti globali è anche concettuale ed etica, è veramente tosta"
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La parola d'ordine è trasformazione: dall'intelligenza artificiale alla necessità di trovare una dimensione digitale fino alla creazione di una multinazionale. Soprattutto in un mondo che viaggia alla velocità della luce, in cui "ogni cambiamento che arriva è più rapido dei cambiamenti prima". Ma con la consapevolezza che "per tanti anni la tv dirà ancora la sua. Finora nessuno è riuscito a rendere digitale ciò che ora funziona in televisione. In Italia ci stiamo riuscendo, in Europa ci stiamo lavorando". Un sistema cross-mediale: questa la sfida per il prossimo futuro, preannunciata durante un incontro stampa da Pier Silvio Berlusconi, chairman e Group chief executive officer di Mfe-MediaForEurope. "Siamo molto avanti e soddisfatti, ma c'è ancora molto lavoro da fare".
Il lavoro di integrazione in Europa e la battaglia con i giganti
La battaglia - o meglio il lavoro - in cima alla lista per Mfe è quella posta dal passaggio da azienda nazionale a multinazionale. Dalla Spagna al Portogallo fino alla Germania. "È veramente tosta, ma abbiamo messo davvero una marcia incredibile", ha raccontato Berlusconi. "Ci stiamo integrando più velocemente di quanto previsto nonostante un momento assurdo di mercato, dove percentuali altissime di pubblicità sono risucchiate da pochi giganti globali. È una sfida difficile, in qualche modo concettuale ed etica. Noi portiamo un valore diverso, dai contenuti alla tutela dei dati".
Il fronte più assestato è sicuramente quello della Spagna: "Ci stiamo muovendo con decisione, le prime cose le abbiamo fatte", ha detto Berlusconi, parlando anche del ritorno del format di "Passaparola". Una menzione d'onore l'ha poi dedicata alla seconda rete La4 - "una crasi tra Rete4 e Italia1" - che addirittura "con il programma di access time "Horizonte" arriva a essere la prima rete a livello nazionale". Con la coda dell'occhio, poi, il chairman di Mfe non ha negato di guardare anche alla Francia, "l'ultimo tassello" del disegno europeo di Mfe. "È un mercato che ha già due grandi player, nel caso ci fosse opportunità potremmo essere interessati. Le dimensioni contano".
L'ingresso dell'IA nel flusso di lavoro
In ogni caso il modo di lavorare non cambia. "I criteri sono: semplificare, accorpare ma soprattutto dare priorità assoluta alle risorse interne. Meglio se giovani", ha spiegato il Group chief executive officer di Mfe. Nuove leve non solo umane ma anche tecnologiche. In questo binario si innesta il lavoro con l'intelligenza artificiale, introdotta a livello strutturale con "Mia". Uno strumento, come sottolineato da Berlusconi, che serve a "essere più veloci ed efficaci". "Lasciando sempre l'ultima parola ai suoi "colleghi" umani", e senza mai entrare a livello creativo ma solo nella fase realizzativa finale: doppiaggi, adattamenti del prodotto per diverse piattaforme e anche gestione della pubblicità.
L'exploit della fiction su Carlo Acutis
Dopo aver spento le voci di un possibile interesse politico attivo suo e della sorella Marina - "Né io né lei abbiamo intenzione di scendere in maniera attiva, condividiamo l'interesse per Forza Italia perché è il lascito politico e valoriale di nostro padre - Pier Silvio Berlusconi si è gettato a capofitto nella rassegna dei programmi in onda in Italia. A partire dal trionfo de "Il mio nome è Carlo", la fiction sulla vita di San Carlo Acutis: "Grande soddisfazione perché è una mia idea. Lo stiamo doppiando in tedesco e spagnolo, il mio sogno sarebbe di trasmetterlo in simulcast in tutti e tre i Paesi". Su futuri prodotti simili, ha anticipato: "È una mia fissa. Acutis è il primo risultato, ora ne stiamo individuando altri. Non solo di santi".
La consacrazione di Rete4, tra cronaca e Garlasco
Sul fronte dell'informazione, non poteva essere evitato il tema di Garlasco: "Non so niente, non guardo niente. So a malapena i nomi più coinvolti, penso solo che la giustizia debba fare il suo corso". Sulla cronaca nera, l'innesto di Milo Infante ha sicuramente dato il suo apporto con "bellissimi risultati. Sono soddisfatto al 100%". Un successo che, insieme alle sue altre punte di diamante, ha permesso a Rete4 di diventare la quarta rete nazionale nelle 24 ore. Ora, come ha spiegato anche il direttore generale dell'Informazione, Mauro Crippa, è arrivato il "momento del consolidamento".
Le voci su Mentana e Fazio
Riguardo al futuro Pier Silvio Berlusconi non si è lasciato sfuggire molto. "Ho grande stima e grande affetto per lui. In Mediaset le porte sono sempre aperte, qui è il benvenuto", ha commentato così le voci sul possibile ritorno di Enrico Mentana. Su Fabio Fazio ha aggiunto: "Non ci sono dialoghi in corso e non credo se lo lasceranno sfuggire così facilmente, ma valutiamo". Tornando sull'intrattenimento ha anche svelato un retroscena sul vociferato ritorno di "OK, il prezzo è giusto!": "L'idea del ritorno ci piace, l'avevamo pensata insieme a "La ruota della fortuna" e "Passaparola". Non abbiamo ancora schiacciato nessun bottone, ma non escludo che possa accadere".
Gli ascolti 2026, tra giovani e social
L'anno televisivo 2026 per Mediaset è proseguito in linea con i primi risultati. Confermato il primato di ascolti sul panorama nazionale, con numeri in crescita rispetto al 2025 di quasi un punto percentuale nelle 24 ore. Nel prime time la forbice si allarga ulteriormente, arrivando a quasi due punti e mezzo guadagnati solo negli ultimi dodici mesi. Un vantaggio saldo, garantito anche da ottimi risultati sul target più giovane. E da exploit come quello de "Il mio nome è Carlo", in assoluto il programma più visto dell'anno. Risultati notevoli continuano a essere raggiunti anche dal punto di vista social, con 13 miliardi di views raccolte tra gennaio e settembre da tutto il brand Mediaset. In testa "Verissimo" e "Grande Fratello", con l'informazione di Tgcom24 che chiude il podio dei contenuti più visti.