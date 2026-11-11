Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Il mondo cambia veloce, ma la tv dirà ancora la sua. La parola d'ordine è trasformazione"

Dopo aver spento le voci di un possibile interesse politico attivo suo e della sorella Marina - "Né io né lei abbiamo intenzione di scendere in maniera attiva, condividiamo l'interesse per Forza Italia perché è il lascito politico e valoriale di nostro padre - Pier Silvio Berlusconi si è gettato a capofitto nella rassegna dei programmi in onda in Italia. A partire dal trionfo de "Il mio nome è Carlo", la fiction sulla vita di San Carlo Acutis: "Grande soddisfazione perché è una mia idea. Lo stiamo doppiando in tedesco e spagnolo, il mio sogno sarebbe di trasmetterlo in simulcast in tutti e tre i Paesi". Su futuri prodotti simili, ha anticipato: "È una mia fissa. Acutis è il primo risultato, ora ne stiamo individuando altri. Non solo di santi".