Le ragazze possono provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire? La pensa così un adolescente (maschio) su quattro
Un focus di Skuola.net, basato su dati Istat, rivela quanto la cultura patriarcale sia viva già tra gli adolescenti. Sotto l'odioso mito del "se l'è cercata", resistono poi l'ossessione del controllo digitale spacciata per amore e stereotipi di genere legati a lavoro e famiglia
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Cestinate l'illusione che le nuove generazioni siano tendenzialmente immuni dal maschilismo e dalla cultura patriarcale del possesso: basta leggere i più recenti dati Istat disponibili sul fenomeno, che il portale Skuola.net ha rispolverato alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre).
Circa un adolescente maschio su quattro è d’accordo con l’idea che le ragazze possono provocare la violenza sessuale con loro modo di vestire. Ma non solo: 1 su 5 è convinto che spesso le ragazze che rifiutano un approccio sessuale a parole, nei fatti stiano dando il consenso oppure che una donna che subisce una violenza sessuale quando è in stato alterato ne sia in parte responsabile.
Insomma, tutti i precursori della vittimizzazione secondaria sono ben radicati tra i giovani maschi e, sorprendentemente, in quasi una ragazza su 14.
Al contempo, più di un giovane su tre considera normale o quantomeno accettabile controllare abitualmente il cellulare e i social della partner, mentre l'11,1% tollera che in una coppia "ci scappi uno schiaffo ogni tanto".
L'alibi della gelosia e il controllo digitale
Tutto parte da un’indagine nazionale dell'Istat - pubblicata nell’estate 2025 - che ha coinvolto migliaia di ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni.
I dati, sebbene siano stati rilevati nel 2023, sembrano vecchi di un secolo: a partire dalla percezione della gelosia, considerata ancora dal 29,1% dei ragazzi come un modo per dimostrare amore; una convinzione che raggiunge il picco del 41,3% tra i maschi di 14-16 anni.
Questa visione possessiva trova una traduzione immediata nell'ambiente digitale, presidiato in massa dai giovani, dove il controllo abituale del cellulare o dei profili social della fidanzata è ritenuto accettabile dal 36% degli intervistati.
E se tra i ragazzi la percentuale favorevole alla violazione della privacy digitale sale al 43,7% (toccando il 47,7% nella fascia 14-16 anni), il campanello d'allarme risuona con forza anche sul fronte femminile, con il 27,7% delle ragazze disposte a considerare normale tale invasione.
Non manca, poi, una sacca - residua ma preoccupante - di legittimazione persino della violenza fisica all'interno della coppia. Oltre all'11,1% di studenti convinto che qualche schiaffo sia fisiologico nella vita a due (15,2% tra i maschi e 6,7% tra le femmine), va registrato un 7,3% che giustifica il fidanzato che alza le mani perché la partner ha flirtato con un altro (opzione che convince il 10,6% dei maschi). Inoltre, il 10,7% dei giovanissimi - quota che schizza al 17,6% tra i ragazzi - sostiene che un uomo non maltratti mai la donna senza motivo, dando per scontato che sia stata lei a “meritarselo”.
A rendere ancora più difficile spezzare questo cerchio interviene pure il fatto che per quasi un giovane su quattro (23,7%) ciò che accade all'interno di una coppia resta un fatto privato in cui nessuno ha il diritto di intromettersi.
Una contraddizione evidente, specie se confrontata con il fatto che il 94,6% degli studenti afferma in astratto che le donne non dovrebbero mai sopportare la violenza dal partner, a riprova della fatica a riconoscere la prevaricazione quando si manifesta nei legami reali.
La base dell'iceberg: bellezza, faccende domestiche e carriere di serie B
Tutte queste derive non nascono per caso, ma poggiano su una fitta rete di stereotipi sui ruoli di genere che fin dai primi anni dell'adolescenza condizionano la percezione di sé e dell'altro.
Il luogo comune più radicato in assoluto riguarda il culto dell'apparenza: per il 56,4% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni risultare belle o belli è più importante per le ragazze che per i maschi, un'opinione sottoscritta dal 58,6% dei ragazzi e persino dal 54% delle stesse ragazze.
Accanto alla subordinazione all'aspetto esteriore sopravvive anche l'assegnazione esclusiva alla donna della cura domestica: il 24,9% degli intervistati (il 30,4% dei maschi e il 19,2% delle femmine) ritiene gli uomini meno adatti a occuparsi delle faccende di casa.
A corredo, si segnala come il soffitto di cristallo culturale si rifletta pesantemente pure sulle aspirazioni scolastiche e professionali. Il 21,2% degli studenti è convinto che i maschi siano più portati per le discipline scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche (STEM): un pregiudizio sostenuto dal 29,1% dei ragazzi, contro il 12,9% delle ragazze, che rischia di allontanare queste ultime dai settori formativi e occupazionali più trainanti.
Chiude una rassegna che sembra proiettata da un’altra epoca storica il dogma del capofamiglia lavoratore, secondo cui avere successo nel lavoro è più importante per l’uomo che per la donna. Una visione sostenuta dal 14,6% del campione complessivo ma, per fortuna, segnata da una profondissima spaccatura di genere, essendo condiviso dal 22% dei maschi contro appena il 6,7% delle femmine.
Quel legame tra pregiudizio e prevaricazione
Tali stereotipi, apparentemente innocui, non sono semplici opinioni antiquate, ma costituiscono il carburante diretto della violenza. Chi attribuisce priorità alla carriera maschile o condivide stereotipi sessuali mostra infatti propensioni all'abuso nettamente superiori alla media.
L'accettabilità dello schiaffo alla fidanzata che ha flirtato con un altro raddoppia, passando dal 7,3% medio al 17,9%, proprio tra chi pensa che il lavoro dell'uomo conti più di quello della donna, e raggiunge la stessa quota del 17,9% tra chi giustifica la violenza sessuale.
Similmente, considerare normale che ci scappi uno schiaffo ogni tanto balza dall'11,1% al 21,7% tra chi pone il successo professionale come dovere maschile e al 22,8% tra chi nutre pregiudizi sulle vittime di stupro. Perfino l'invasione della privacy su smartphone e social network sale dal 36% medio a un impressionante 57,1% tra chi sostiene gli stereotipi sulla violenza sessuale.
Al contrario, la ricerca evidenzia come l'adesione a valori paritari funga da potente scudo protettivo. Quando la coppia viene fondata sul sostegno reciproco nei momenti difficili - indicato come priorità assoluta dal 48,1% dei giovani - la tolleranza verso qualsiasi forma di abuso crolla.
Allo stesso modo, un livello di istruzione elevato in famiglia, e in particolare la presenza di madri laureate, costituisce il fattore più determinante nell'abbattere sia i pregiudizi di genere sia l'accettazione della sopraffazione fisica e psicologica.