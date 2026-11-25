Circa un adolescente maschio su quattro è d’accordo con l’idea che le ragazze possono provocare la violenza sessuale con loro modo di vestire. Ma non solo: 1 su 5 è convinto che spesso le ragazze che rifiutano un approccio sessuale a parole, nei fatti stiano dando il consenso oppure che una donna che subisce una violenza sessuale quando è in stato alterato ne sia in parte responsabile.