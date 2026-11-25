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Tgcom24 l'ha intervistata in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: "L'ergastolo lo sto scontando io"di Giorgia Argiolas
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Il 13 gennaio del 2006 la vita di Filomena Di Gennaro è cambiata per sempre. Aveva 26 anni ed era un'allieva maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, un sogno che aveva fin da bambina. Sogno che quel giorno è stato spezzato: l'ex fidanzato, che non accettava la fine della loro relazione, ha tentato di ucciderla sparandole. La donna è stata salvata dal suo comandante, che poi è diventato suo marito, ma da allora è su una sedia a rotelle, scontando quello che lei chiama il suo "ergastolo". Tuttavia, Di Gennaro ha trasformato il suo dolore in testimonianza: da anni, infatti, si dedica alla sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole. Tgcom24 l'ha intervistata in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Intanto, le chiedo di raccontarmi la sua storia.
Sono nata in un piccolo paese di 5mila abitanti in provincia di Foggia, dove ho vissuto per 19 anni. Lì, a 15-16 anni, ho conosciuto un ragazzo che si chiama Marcello Monaco, di quattro anni più grande di me. A quell'età, dell'altra persona si guarda soprattutto l'aspetto fisico, alcuni lati del carattere vengono messi in secondo piano. Ci siamo fidanzati, nonostante la mia famiglia mi avesse preallertato perché il padre non faceva uscire né la mamma né la sorella, neanche a fare la spesa, da sole, mentre i maschi di casa potevano fare quello che volevano. Io invece sono cresciuta con un'educazione completamente diversa: mia mamma era una delle poche donne che lavorava nel paese. Comunque, abbiamo iniziato questa relazione e, dato lui abitava vicino a mia nonna, si è instaurato subito un rapporto molto stretto anche con la sua e la mia famiglia. Poi c'è stato un primo distacco: mi sono trasferita a Roma. A un certo punto, anche lui ha deciso di venire nella Capitale. Lavorava come guardia giurata, ma, dopo un anno, è tornato nel nostro paese d'origine per varie problematiche, tra cui che non gli piaceva il fatto di dover lavorare nei festivi. Io sono rimasta e, nel 2003, mi sono laureata in Psicologia. Poi, ho tentato il concorso per diventare maresciallo dei carabinieri. L'ho vinto e, nell'ottobre del 2005, ho iniziato la scuola, a Velletri. Era il momento più felice della mia vita perché avevo realizzato quello che era il mio sogno fin da piccola. Avevo poco tempo per telefonare, solo nel tardo pomeriggio. Quindi, lui, anziché sostenermi, ha iniziato a lamentarsi, a dire che stavo cambiando. In più, il lavoro che avevo scelto mi avrebbe portata a non tornare nel nostro paese e a non avere orari. Ho quindi capito, a 26 anni, che non era la persona giusta per me.
Quindi l'ha lasciato...
Negli anni di fidanzamento c'erano state altre volte in cui ci eravamo lasciati, e lui mi diceva: "Se mi lasci mi ammazzo". Io, purtroppo, mi facevo convincere a tornare con lui, comunque gli volevo bene. Però, in quel momento, forte anche della mia nuova realtà professionale, del sogno che stavo realizzando, ho deciso di lasciarlo. Durante le feste natalizie del 2005, sono tornata al nostro paese d'origine e ho parlato con lui e con sua madre. Quest'ultima mi ha detto: "Sono rimasta con mio marito finché è morto nonostante non mi facesse uscire di casa, e tu ti permetti di lasciare mio figlio che ti ha consentito di fare un lavoro da maschio e l'università a Roma". Inizialmente, tuttavia, pensavo che il mio ex l'avesse presa abbastanza bene, però poi, a Capodanno, sono tornata a scuola perché erano ricominciate le lezioni, e lui ha iniziato con telefonate, messaggi, frasi come "Il male che mi stai facendo si trasformerà in odio", "Tutto il paese piangerà se tu non tornerai con me". Io, pensando di conoscerlo, l'avevo presa come una reazione dettata dalla rabbia. Ho sottovalutato i messaggi e le telefonate, finché una notte si è presentato a Roma. Non gli ho aperto. Il 13 gennaio 2006, mi ha mandato un messaggio dicendomi che stava arrivando a Velletri. Era un venerdì e noi uscivamo dalla caserma per il fine settimana. Io avevo una casa a Roma, dove c'era anche mio padre. Quel giorno, ero uscita un'ora prima perché una collega poteva darmi un passaggio in macchina e, quando ho ricevuto il messaggio, ero già quasi arrivata nella Capitale. Gli ho risposto che ci eravamo lasciati e non poteva presentarsi all'ultimo momento e senza dirmi niente. Lui mi ha detto che aveva fatto tanti chilometri, che dopo tanti anni gli dovevo un ultimo incontro e, così, purtroppo, mi sono fatta convincere a vederlo. Per fortuna, ne ho parlato con il mio comandante, che mi ha consigliato di non incontrarlo - io però pensavo di conoscere quella persona, non aveva mai alzato le mani, era il cosiddetto "bravo ragazzo" - o che, se proprio avessi scelto di farlo, di incontrarlo per strada. Fortunatamente, ho ascoltato almeno questo secondo consiglio, quindi ci siamo visti davanti a casa, nella Capitale. Abbiamo parlato in macchina, lui mi ha detto che dovevo tornare per forza con lui, che non potevo lasciarlo dopo tanti anni, io ho cercato di fargli capire che l'amore era finito, che non si poteva stare insieme solo con l'affetto e che comunque questa volta la mia decisione era ferma. Lui continuava a ripetere sempre le stesse cose, quindi ho deciso di scendere dall'auto, che era di fronte all'ingresso di casa mia. Mentre stavo chiudendo il cancello, lui mi ha raggiunto, lo ha bloccato con un piede, mi ha spinto fuori, ha estratto una pistola, ha detto "Mia o di nessun'altra" e ha sparato il primo colpo.
Lei?
Io sono caduta per terra, ero ancora vigile, in un lago di sangue. Gli ho detto: "Ti prego, cosa stai facendo, fermati". Lui si è fermato, ha visto che ero ancora viva e ha continuato a sparare mentre ero per terra. Per fortuna, il mio comandante aveva preso il mio indirizzo di casa, perché sentiva che c'era qualcosa che non andava, ed è intervenuto sparando contro il mio ex fidanzato, che poi è caduto per terra.
Cosa ricorda di quel momento?
Ricordo di aver detto al comandante, quando si è avvicinato, che stavo morendo. Quel giorno ho pensato di morire. Poi niente, mi sono risvegliata in ospedale in terapia intensiva. Un proiettile aveva perforato entrambi i polmoni e aveva lesionato il midollo spinale, per cui io da vent'anni vivo su una sedia a rotelle, un altro era finito a tre millimetri dall'aorta e un altro aveva lesionato il braccio sinistro. Sono arrivata in ospedale praticamente morta, alla mia famiglia non davano quasi nessuna speranza di vita. Tuttavia, sono sopravvissuta: forse non era ancora arrivato il mio momento. Purtroppo, però, da allora sono disabile e non ho più potuto continuare il lavoro che stavo svolgendo perché non più idonea. Il mio ex fidanzato ha subito un'asportazione della milza. È poi stato condannato a 11 anni e 4 mesi, ma nel giro di sette anni è uscito dal carcere. Non ha mai dato segnali di pentimento.
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L'ha più rivisto?
L'ho rivisto durante il processo di primo grado, però teneva gli occhi bassi. Inoltre, qualche volta capita che lui scenda al nostro paese natio durante le feste (io adesso vivo a Roma e lui al Nord, ma la mia famiglia così come la sua sono entrambe ancora là). Inizialmente, evitavo di uscire quando andavo in Puglia per le festività o in estate. Nel primo periodo, avevo paura in generale, avevo attacchi di panico perché sapevo che lui era in carcere a Roma e usciva per andare a lavorare. A un certo punto, ho dovuto scegliere: vivere nella paura o continuare a vivere anche se una vita diversa. Ho scelto quest'ultima strada, anche perché ho conosciuto tante mamme che purtroppo hanno perso le figlie - sono state uccise e purtroppo loro una seconda possibilità non l'hanno avuta - e che mi hanno chiesto di continuare a parlare, di portare avanti la mia testimonianza. Ho deciso, dunque, di continuare a vivere, di testimoniare, di parlare affinché quello che è accaduto a me non accada a nessun'altra donna. Quindi, da quasi 20 anni faccio convegni, soprattutto nelle scuole, e credo che sia fondamentale perché fare prevenzione è l'arma più importante e più grande che abbiamo.
Come è cambiata la sua vita dal 13 gennaio 2006?
Totalmente. Ho vissuto 26 anni in piedi per poi scontrarmi con le barriere sia fisiche sia mentali che incontro da quando sono sulla sedia a rotelle e che sono ancora enormi. Prima di quel 13 gennaio 2006 vivevo in un seminterrato, c'erano scale dappertutto. Quindi, ho dovuto cambiare casa. Spostarsi, inoltre, è sempre un problema perché bisogna verificare se è tutto accessibile e molto spesso non lo è. Capita, inoltre, che gli scivoli siano occupati e quindi si è costretti a camminare per strada. Un mondo di barriere. Io comunque faccio la mia vita, accompagno e vado a prendere i miei figli a scuola - ho un'auto adattata e una sedia a rotelle leggera che riesco a caricare autonomamente -, lavoro, adesso da casa, però comunque prima andavo in sede. Faccio tutto quello che serve, insomma: la mamma, lavo i vestiti, cucino, lavoro e vado ai convegni (in macchina o anche in treno).
Diceva, appunto, che ha trasformato il suo dolore in testimonianza facendo, tra le altre cose, sensibilizzazione nelle scuole. Come viene accolto il suo racconto?
Porto avanti diversi progetti, uno dei quali, per esempio, con il Sim Carabinieri, ma anche con la polizia e con psicologi. I ragazzi sono delle spugne e rimangono incredibilmente attenti, me lo dicono tutti i professori e pure le dirigenti. C'è da dire che davanti a loro c'è una vittima che porta un segno molto visibile di quello che è accaduto: la sedia ha un grosso impatto visivo e quindi gli studenti si rendono conto di quello che può succedere a chiunque. Anche i ragazzi di sesso maschile si avvicinano, mi chiedono informazioni, sono anche loro molto interessati, molti si scusano per l'intero genere che rappresentano. Ed è un segnale che ci fa andare avanti, che ci fa capire che quello che stiamo facendo ha delle conseguenze positive. Tutti noi lo facciamo gratuitamente, prendendo permessi dal lavoro. Spero di lasciare ai miei figli, due maschi e una femmina, una società migliore. Però non posso guardare soltanto il mio orticello, educando solo in casa mia. Bisogna fare prevenzione e la parte più importante è farla appunto nelle scuole, perché credo sia il punto da cui partire. Lì, infatti, abbiamo la possibilità di incontrare molti ragazzi contemporaneamente. Nei tanti anni di progetti, abbiamo aiutato alcuni studenti a denunciare, come una ragazza che aveva sul braccio un morso fatto dal fidanzato. Ci sono situazioni che preoccupano perché dimostrano che l'età delle vittime di violenza si è molto abbassata; quindi, è fondamentale iniziare a fare prevenzione già dalle medie, se non dalle elementari. È importante insegnare ai ragazzi il rispetto, far capire che purtroppo non bisogna sottovalutare i segnali e che molto spesso si pensa che le cose accadono sempre agli altri, invece purtroppo non è così. Molto spesso, mi chiedono come mai, nonostante io sia psicologa, non mi sia accorta dei segnali. Perché, purtroppo, quando una persona è coinvolta in una relazione e vuole bene al proprio compagno, spesso tende a sottovalutare alcuni atteggiamenti, non se ne accorge o fa finta che non esistano un po' per tutela personale, un po' proprio per affetto oppure per necessità. Per questo, la rete nella violenza di genere è fondamentale: se la donna non se ne accorge devono farlo le amiche, gli insegnanti, i familiari o magari anche il vicino di casa che sente una lite. Non bisogna far finta di non sentire, di non vedere. Non per forza è necessario intervenire (una persona potrebbe anche essere armata), però si può fare una telefonata alle forze dell'ordine se si vede un episodio o si sente qualcosa che non va. Comunque, ci sono tante realtà pronte a sostenere le vittime, come i centri antiviolenza, il 1522.
Aveva accettato un ultimo appuntamento e, come diceva, non immaginava che sarebbe successa una cosa del genere, così come non se lo immaginano o se lo sono immaginate altre donne. Secondo lei quali sono i segnali che fanno capire che quello richiesto da un ex potrebbe essere un ultimo incontro pericoloso?
I segnali c'erano: le telefonate, le minacce velate, "Se non tornerai insieme a me accadrà qualcosa di brutto", "Stai cambiando", "Il paese piangerà", che io avevo sottovalutato e preso come una normale reazione. Bisogna fare attenzione a una persona che non se ne fa una ragione quando viene lasciata e continua con messaggi, telefonate, appostamenti sotto casa. Purtroppo, la vittima è spesso soggetta a una sorta di pressione psicologica, ha per esempio paura che l'altra persona si possa far male. In realtà, però, non lo fa: è solo un bravo manipolatore che vuole attirare la vittima in questo famoso ultimo appuntamento. Bisogna iniziare a essere un po' più egoiste: quando si decide di lasciare l'altra persona occorre rimanere ferme in quella decisione, se si è sicure, e non tornare indietro, non accettare ultimi appuntamenti, ulteriori possibilità e pensare un po' a se stesse. Purtroppo, bisogna pensare al peggio, che magari poi non arriva, però non si sa mai. È meglio prevenire, tutelarsi.
Quali sono in generale i campanelli d'allarme in una relazione?
Prestate attenzione a queste situazioni: se non vi fa uscire, vi tiene sotto controllo i messaggi, vuole sapere le vostre password, la vostra posizione, controlla come vi vestite, con chi uscite, se è eccessivamente geloso. Questi sono segnali di qualcosa che non va e quindi è meglio allontanarsi il prima possibile: prima di instaurare relazioni più strette e durature perché poi diventa sempre più complicato lasciarsi. Attenzione anche a quando vi lasciate, se chiede: "Con chi sei?", "Perché sei uscita con quello?", già quelli, purtroppo, sono segnali che c'è qualcosa che non va. Quando uno vuole bene a un'altra persona, vuole il meglio per lei, dovrebbe sostenerla, che sia per un concorso, il lavoro, l'università, la laurea, non stare male perché lei ha raggiunto un obiettivo e lui no. Pensiamo sempre che le cose accadano agli altri, invece purtroppo non è così, tutelare se stessi a volte serve, perché può salvarci la vita. E parlarne con qualcuno è essenziale e fondamentale, stare in silenzio non porta a nulla. Nel mio caso, per esempio, non ho seguito il consiglio del mio comandante di non incontrare il mio ex perché dicevo "È un bravo ragazzo, non mi ha mai alzato le mani, non succederà nulla", ma almeno ho seguito il consiglio di incontrarlo in strada, perché se io l'avessi fatto in casa, sola, sarei morta.
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Tra l'altro, l'uomo che le ha salvato la vita è poi diventato suo marito...
Sì, questo dimostra che non possiamo andare a dire ai ragazzi che tutti gli uomini sono cattivi o alle ragazze di non innamorarsi. Anzi, dobbiamo dare la lettura positiva di questa storia: quella di una persona che, nonostante la disabilità e le difficoltà, ti resta vicino, ti sostiene nei progetti, nella gestione della vita familiare. Quindi, è importante dire che ci sono realtà diverse e che non tutte le relazioni finiscono male, per fortuna. Tuttavia, non bisogna mai sottovalutare le cose, mai pensare "A me non accadrà mai". Dunque, è meglio tutelarsi piuttosto che poi piangere dopo. Questo discorso vale per tutti, riguarda la famiglia, le amicizie, l'intera rete che magari dopo potrebbe dire: "Se avessi fatto questo o quest'altro". Ad esempio, mia mamma me lo dice: "Se fossi andata a parlare con lui quando aveva iniziato coi messaggi, si era presentato a casa tua, magari avrei capito" (io le avevo detto: "No, lascialo stare, magari è una normale reazione, ci siamo lasciati da poco"). Il discorso riguarda anche gli uomini, che magari hanno una sorella, una mamma, un'amica a cui può capitare oppure vedono nell'amico un atteggiamento non consono nei confronti della fidanzata. In quest'ultimo caso, per esempio, potrebbero dirgli: "Ti stai comportando male, non è un comportamento corretto, fatti aiutare da qualcuno perché c'è qualcosa che non va nel rapporto che hai con la tua fidanzata". Insomma, la violenza di genere è un problema che deve riguardare tutti, l'intera società. Poi è bene specificare che non tutti gli uomini sono violenti, non bisogna mai generalizzare o puntare il dito contro il genere maschile. Il rispetto deve essere reciproco.
Crede che si siano fatti passi avanti in materia di sensibilizzazione rispetto al tema della violenza di genere in questi ultimi anni? Penso a quanto successo dopo alcuni femminicidi che hanno sconvolto l'opinione pubblica, come quello di Giulia Cecchettin...
Sì, assolutamente. Rispetto a vent'anni fa se ne parla di più e c'è una sensibilità maggiore. Ma anche dal punto di vista legislativo si sono fatti dei passi avanti.
Perché è importante continuare a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne?
Perché aiuta a capire quando far scattare un campanello d'allarme. È capitato, per esempio, che i ragazzi mi dicessero: "Ascoltando la sua storia, abbiamo capito che la nostra amica sta vivendo questa situazione, forse c'è qualcosa che non va, perché il ragazzo non le permette di uscire con noi, allora magari possiamo parlare con qualcuno". Così si innesca una sorta di "catena di comunicazione", che può portare a far capire a quella ragazza che sta vivendo una relazione tossica. La sensibilizzazione, secondo me, apre qualche cassetto che a volte viene chiuso per proteggersi da qualcosa che magari non va e abbiamo paura di far uscire. Ascoltando la mia testimonianza, per esempio, una vittima pensa: "Mi può accadere questo, posso morire, posso finire su una sedia a rotelle, forse è il caso che ne parli con qualcuno, mi faccio aiutare". La speranza è questa. Se anche un domani i ragazzi delle scuole in cui vado si dovessero trovare ad ascoltare o vedere una situazione in cui qualcosa non va, sono convinta che molti prenderebbero il telefono e magari chiamerebbero le forze dell'ordine o si rivolgerebbero agli insegnanti. Vediamo che comunque denunciano, parlano, parlano delle amiche, della loro storia personale. Purtroppo, non possiamo arrivare a tutti, perché c'è anche chi è più chiuso o decide che è una cosa personale e non vuole parlarne.
Prova rancore per quanto le è successo?
Sì, tanta rabbia, soprattutto perché quella persona non si è mai pentita. La mia rabbia è sempre maggiore e aumenta con il passare degli anni, perché purtroppo l'ergastolo lo sto scontando io, visto che da questa sedia non mi alzerò mai più e so sempre che a causarmelo è stato lui, che ha continuato la sua vita come se nulla fosse. Lui mi voleva ammazzare, il suo intento era quello di uccidermi, se non l'avessero fermato io sarei morta.
Un messaggio che vuole lanciare in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne?
Bisogna parlarne tutti i giorni. Mai voltarsi dall'altra parte, perché la violenza riguarda l'intera comunità, l'intera società, non la singola persona. Se ognuno di noi fa la propria parte, quindi non si volta dall'altra parte, molte donne possono essere salvate. E poi fare sempre prevenzione perché è l'arma più efficace che abbiamo affinché magari un domani ci siano sempre meno episodi di questo tipo. Per quanto mi riguarda, ciò che mi porta a continuare a parlare e a raccontare la mia storia sono la risposta degli studenti e i messaggi delle donne che mi scrivono dicendo che sentendo la mia testimonianza hanno deciso di andare via di casa o di denunciare. Anche aiutare solo una donna è già salvare una vita.