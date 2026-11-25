Negli anni di fidanzamento c'erano state altre volte in cui ci eravamo lasciati, e lui mi diceva: "Se mi lasci mi ammazzo". Io, purtroppo, mi facevo convincere a tornare con lui, comunque gli volevo bene. Però, in quel momento, forte anche della mia nuova realtà professionale, del sogno che stavo realizzando, ho deciso di lasciarlo. Durante le feste natalizie del 2005, sono tornata al nostro paese d'origine e ho parlato con lui e con sua madre. Quest'ultima mi ha detto: "Sono rimasta con mio marito finché è morto nonostante non mi facesse uscire di casa, e tu ti permetti di lasciare mio figlio che ti ha consentito di fare un lavoro da maschio e l'università a Roma". Inizialmente, tuttavia, pensavo che il mio ex l'avesse presa abbastanza bene, però poi, a Capodanno, sono tornata a scuola perché erano ricominciate le lezioni, e lui ha iniziato con telefonate, messaggi, frasi come "Il male che mi stai facendo si trasformerà in odio", "Tutto il paese piangerà se tu non tornerai con me". Io, pensando di conoscerlo, l'avevo presa come una reazione dettata dalla rabbia. Ho sottovalutato i messaggi e le telefonate, finché una notte si è presentato a Roma. Non gli ho aperto. Il 13 gennaio 2006, mi ha mandato un messaggio dicendomi che stava arrivando a Velletri. Era un venerdì e noi uscivamo dalla caserma per il fine settimana. Io avevo una casa a Roma, dove c'era anche mio padre. Quel giorno, ero uscita un'ora prima perché una collega poteva darmi un passaggio in macchina e, quando ho ricevuto il messaggio, ero già quasi arrivata nella Capitale. Gli ho risposto che ci eravamo lasciati e non poteva presentarsi all'ultimo momento e senza dirmi niente. Lui mi ha detto che aveva fatto tanti chilometri, che dopo tanti anni gli dovevo un ultimo incontro e, così, purtroppo, mi sono fatta convincere a vederlo. Per fortuna, ne ho parlato con il mio comandante, che mi ha consigliato di non incontrarlo - io però pensavo di conoscere quella persona, non aveva mai alzato le mani, era il cosiddetto "bravo ragazzo" - o che, se proprio avessi scelto di farlo, di incontrarlo per strada. Fortunatamente, ho ascoltato almeno questo secondo consiglio, quindi ci siamo visti davanti a casa, nella Capitale. Abbiamo parlato in macchina, lui mi ha detto che dovevo tornare per forza con lui, che non potevo lasciarlo dopo tanti anni, io ho cercato di fargli capire che l'amore era finito, che non si poteva stare insieme solo con l'affetto e che comunque questa volta la mia decisione era ferma. Lui continuava a ripetere sempre le stesse cose, quindi ho deciso di scendere dall'auto, che era di fronte all'ingresso di casa mia. Mentre stavo chiudendo il cancello, lui mi ha raggiunto, lo ha bloccato con un piede, mi ha spinto fuori, ha estratto una pistola, ha detto "Mia o di nessun'altra" e ha sparato il primo colpo.