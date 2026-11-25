Violenza contro le donne, i palazzi delle istituzioni europee si tingono di arancione
Le foto sono state pubblicate sui social dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, le istituzioni europee si sono tinte di arancione, aderendo alla campagna delle Nazioni Unite "Orange the World". Le foto sono state pubblicate sui social dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
Nel pubblicare sui social le foto della sede del Parlamento europeo a Strasburgo illuminata, Metsola ha scritto: "A ogni donna a cui è stata tolta la voce. A ogni donna che vive nella paura. A ogni donna che sta ancora cercando il coraggio di parlare. Nessuna donna dovrebbe mai subire abusi o sentire di non avere nessuno a cui rivolgersi. Non volgeremo mai lo sguardo altrove. Ogni donna merita di sentirsi al sicuro, sostenuta e libera di vivere la propria vita senza violenza".
"In tutto il mondo, l'Europa continuerà a farsi promotrice dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione delle donne. A livello interno, dobbiamo trasformare la nostra nuova normativa UE contro la violenza sulle donne e la violenza domestica in una protezione concreta. Finché non avremo posto fine all'indifferenza e all'impunità. Finché ogni donna e ogni ragazza potrà vivere libera dalla violenza. Libera dalla paura", ha invece scritto von der Leyen sui social nel pubblicare la foto del palazzo di Palazzo Berlaymont illuminato.