"In tutto il mondo, l'Europa continuerà a farsi promotrice dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione delle donne. A livello interno, dobbiamo trasformare la nostra nuova normativa UE contro la violenza sulle donne e la violenza domestica in una protezione concreta. Finché non avremo posto fine all'indifferenza e all'impunità. Finché ogni donna e ogni ragazza potrà vivere libera dalla violenza. Libera dalla paura", ha invece scritto von der Leyen sui social nel pubblicare la foto del palazzo di Palazzo Berlaymont illuminato.