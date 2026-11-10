Il suo sogno di volare nasce da bambina, quando vivendo nei pressi dell'Aeroporto Militare "Fortunato Cesari" di Galatina (Lecce), ascoltava il rumore degli aerei. Ma Lucia Sabrina Papa, 56 anni, nata a Salice Salentino, è cieca dalla nascita a causa di una distrofia retinica. Nonostante ciò è riuscita a diventare la prima allieva pilota non vedente in Italia e, per la prima volta, ha avuto l'opportunità di entrare in una Torre di Controllo, quella Enav dell'aeroporto di Roma-Fiumicino, dove ha conosciuto da vicino il lavoro dei controllori del traffico aereo e le tecnologie utilizzate.
Realizzato il sogno del volo
"Sin da piccola - ha raccontato Lucia - quando sentivo gli aerei, correvo in giardino. Mi attirava quel rombo possente che quasi voleva staccarmi dal suolo: dico sempre che, da piccola, volevo essere l'aereo e non il pilota, perché l'aereo volava più in alto e più veloce degli uccelli. Immaginavo questo cielo, immenso, libero, mentre dalla mia condizione la terra si presentava piena di ostacoli".
Dopo una carriera nel settore informatico, il suo sogno comincia a prendere forma nel 2016 quando inizia il suo percorso ai comandi di diversi aeromobili: dagli ultraleggeri biposto Sky Arrow e Tecnam P-92 ai Cessna 152 e 172, fino all'aereo acrobatico Extra EA-200. "Non ho mai avuto - sottolinea Lucia - l'idea di pilotare: ho cominciato 11 anni fa grazie all'associazione 'Baroni rotti' e We-Fly Team; mi sono avvicinata al volo come passeggero e poi, grazie all'istruttore, ho visto come funzionavano i comandi".
"Io, via via, questi comandi - continua - li tenevo sempre di più e cominciavo a sentire l'aereo sempre di più mio, finché non ho trovato un istruttore che ha capito che avrei potuto fare molto di più: ci siamo inventati un metodo tattile per capire l'assetto dell'aereo, per leggere gli indicatori: ho imparato cosa fare e quando farlo. L'istruttore è sempre accanto me e rappresenta i miei occhi. Sono arrivata a 200 ore di volo con gli ultraleggeri e ora sono in aviazione generale. Ho provato anche l'elicottero ma preferisco l'aereo". La sua esperienza è raccontata nell'autobiografia "Volando nell'invisibile".
La visita alla Torre di Controllo di Roma-Fiumicino, a cui ha partecipato anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, è stata promossa con il supporto di Anacna, Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea. A fare gli onori di casa è stato il presidente di Enav Sandro Pappalardo e il Responsabile della Torre di Controllo Aldo Crisafulli. "La sua storia - ha commentato la ministra Locatelli - è una testimonianza straordinaria di passione, determinazione e libertà, ma soprattutto ci invita a superare quei pregiudizi e quelle barriere culturali che ancora oggi rischiano di limitare le possibilità delle persone con disabilità".