"Io, via via, questi comandi - continua - li tenevo sempre di più e cominciavo a sentire l'aereo sempre di più mio, finché non ho trovato un istruttore che ha capito che avrei potuto fare molto di più: ci siamo inventati un metodo tattile per capire l'assetto dell'aereo, per leggere gli indicatori: ho imparato cosa fare e quando farlo. L'istruttore è sempre accanto me e rappresenta i miei occhi. Sono arrivata a 200 ore di volo con gli ultraleggeri e ora sono in aviazione generale. Ho provato anche l'elicottero ma preferisco l'aereo". La sua esperienza è raccontata nell'autobiografia "Volando nell'invisibile".