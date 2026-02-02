Foggia, ospitano un convegno sulla disabilità ma l'ascensore del palazzo è troppo piccolo

La cabina è larga 75 cm e profonda 100, mentre le dimensioni minime da rispettare per gli edifici già esistenti sono di 120 cm di profondità e 80 di larghezza. "La situazione è apparsa ancora più paradossale quando un nostro amico, tenace attivista per i diritti civili delle persone con disabilità, è riuscito ad accedere alla sala solo dopo che gli sono state smontate le pedane poggiapiedi alla sua sedia a rotelle a spinta", raccontano i membri di Solidea. Un espediente improvvisato e tutt’altro che sicuro, fa sapere il gruppo, che non dovrebbe verificarsi in un edificio pubblico, tanto meno durante un incontro dedicato all’inclusione.