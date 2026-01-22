Foggia, bomba carta davanti all’abitazione di una consigliera comunale

L'esplosione ha provocato danni a due veicoli parcheggiati ma non di proprietà della consigliera comunale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di San Severo che hanno avviato le indagini. Fondamentali saranno le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza presenti nella via. La donna, consigliera comunale e dottoressa della struttura di nefrologia e dialisi dell'ospedale cittadino, è molto attiva nella vita politica cittadina ed è impegnata in numerose attività legate a questioni territoriali.