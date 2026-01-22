Foggia, bomba carta davanti all’abitazione di una consigliera comunale
La donna era in casa con il marito e i due figli. Nessuno è rimasto ferito
Anna Maria Damone © Facebook
Un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è esploso nella tarda serata del 21 gennaio davanti all'abitazione della consigliera comunale di San Severo (Foggia) Anna Maria Damone, appartenente al gruppo politico "Con San Severo". Damone al momento dello scoppio si trovava nella sua abitazione con il marito e i due figli. Nessuno ha riportato ferite.
L'esplosione ha provocato danni a due veicoli parcheggiati ma non di proprietà della consigliera comunale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di San Severo che hanno avviato le indagini. Fondamentali saranno le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza presenti nella via. La donna, consigliera comunale e dottoressa della struttura di nefrologia e dialisi dell'ospedale cittadino, è molto attiva nella vita politica cittadina ed è impegnata in numerose attività legate a questioni territoriali.