Agguato a Foggia, ucciso il nipote del boss Moretti

La vittima - a quanto si apprende - è il figlio del fratello più piccolo del boss Rocco Moretti, ritenuto un capoclan di notevole spessore criminale. Questo elemento preoccupa gli investigatori perché potrebbe potenzialmente far riesplodere a Foggia una faida tra clan rivali. Rocco Moretti, di 75 anni, destinatario di sequestri patrimoniali negli ultimi mesi per oltre 2,5 milioni di euro, è considerato tra i capi fondatori della 'Società foggiana' e attualmente è detenuto in regime di 41 bis. Sta scontando una condanna definitiva a 10 anni e 8 mesi di reclusione nell'ambito di uno dei più importanti processi alla mafia foggiana, 'Decima azione', per associazione mafiosa, estorsioni e detenzioni di armi.