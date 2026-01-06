Piersanti Mattarella, il ricordo a Palermo a 46 anni dall'omicidio

Il 6 gennaio 1980 Piersanti Mattarella stava andando a messa con la sua famiglia. Già in auto con sua moglie, Irma Chiazzese, e sua figlia, Maria, è stato raggiunto da un sicario di Cosa nostra. Il killer si è avvicinato alla portiera di Mattarella e ha esploso cinque colpi di pistola. L'uomo si è poi allontanato raggiungendo una Fiat 127 di colore bianco, rubata, dove un complice gli ha fornito una seconda arma, una calibro 38. L'assassino ha raggiunto nuovamente il presidente della Regione siciliana e gli ha sparato di nuovo. Il killer e il complice sono scappati a bordo dell'auto che hanno poi abbandonato.