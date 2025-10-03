La storia di Nicholas, 24enne nato senza braccia: dalla recente patente al lavoro da dj | A Tgcom24: "Mai mollare"

Lei non si pone limiti. È sempre stato così? E se no, è stato difficile arrivare a questo?

Che io ricordi, sono sempre stato determinato. Quando andavo all'asilo, proprio per integrarmi, i miei genitori avevano portato nella struttura un grande tappeto dove potessi giocare assieme agli altri bambini. Quel tappeto è diventato un simbolo di inizio di libertà perché lì ho iniziato a scrivere, a pitturare, a fare tutto quello che facevano anche gli altri bambini. Ho avuto un'infanzia molto banale, se possiamo dire. Di sicuro, le mie passioni mi hanno portato a scoprire tanto di me stesso. Anche io a volte rimango shockato da quello che riesco a fare. Ma anche una persona qualunque, quando riesce a fare una cosa che prima non pensava di riuscire a fare, rimane sorpresa. È solo una questione di scoprire se stessi e cercare di migliorarsi sempre. Per questo, io cerco di non pormi limiti. Se domani voglio prendere il brevetto di volo, mi informo finché non trovo una soluzione. Ad esempio, sono andato in barca a vela, che è un qualcosa che sarebbe impensabile per me. Tutti i miei compagni di classe lo facevano e io non volevo guardare gli altri, volevo farlo. Così, l'ho fatto.