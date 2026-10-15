Pietracatella, trovate piante della ricina vicino alla casa dei Di Vita

La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è La Repubblica, che ricostruisce gli ultimi sviluppi dell'inchiesta coordinata dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli. Le piante individuate dalla polizia presentano una caratteristica fondamentale per le indagini: tra agosto e ottobre sviluppano le capsule contenenti i semi dai quali può essere estratta la sostanza tossica. Gli inquirenti starebbero quindi valutando la possibilità che il veleno sia stato preparato artigianalmente.