Torino, un 13enne diabetico deriso e picchiato dai compagni di scuola

Lo insultavano, lo prendevano in giro, lo deridevano. Poi sono passati alle maniere forti, picchiandolo almeno in due occasioni. La vittima è un ragazzino di 13 anni, diabetico, che frequenta una scuola media in provincia di Torino. Gli aggressori sono alcuni compagni di scuola: a gennaio uno di loro gli avrebbe sbattuto la testa contro il muro e gli altri avrebbero preso a calci lo zaino, rompendogli le penne di insulina per le terapie.