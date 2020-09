Torino, uccide la moglie a colpi di pistola e si suicida: si stavano separando

Un uomo ha ucciso in un parcheggio la moglie, sparandole con una pistola detenuta illegalmente, che ha utilizzato pochi minuti dopo per suicidarsi. E' accaduto a Venaria, alle porte di Torino. Secondo gli inquirenti, la coppia si stava separando. Antonino La Targia, 46 anni, costretto su una sedia a rotelle, ha colpito Maria Masi, 42 anni, con diversi colpi di pistola per poi recarsi in casa, dove si è sparato alla tempia.