Avezzano, medico accoltella la moglie candidata alle elezioni e si uccide

Un medico di 70 anni, Vittorio Emi, ha accoltellato la moglie, Paola Lombardo, al culmine di una lite, poi si è tolto la vita buttandosi dal quinto piano del palazzo in cui abitava ad Avezzano, nell'Aquilano. La donna, di 63 anni, commerciante del paese e candidata alle elezioni comunali, è stata operata ed ora è in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del nosocomio marsicano. L'uomo è morto dopo il ricovero in ospedale.