Vicenza, 18enne accoltella e uccide il padre 45enne in casa 

Un uomo di 45 anni di origini indiane è stato ucciso a coltellate dal figlio 18enne ad Arzignano, in provincia di Vicenza. La tragedia è avvenuta in casa. Il ragazzo avrebbe colpito mortalmente il genitore, colpendolo all'addome, dopo un litigio degenerato in uno scatto d'ira. Sarebbe stato poi proprio il giovane a chiamare il 118 che non hanno però potuto fare nulla per salvare la vittima.