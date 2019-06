Torino, tenta di far passare l'ex per un terrorista: denunciata

Lui l'aveva lasciata invece di sposarla. Lei sì è vendicata cercando di far passare l'ex fidanzato, un libanese di 26 anni, per un pericoloso estremista islamico pronto a compiere un attentato. Per questo motivo una donna di origine ucraina di 25 anni è stata denunciata dalla Digos di Torino per calunnia, furto e danneggiamento aggravato. La giovane, accecata dall'ira, aveva tappezzato la stanza del 26enne di poster innneggianti all'Isis.