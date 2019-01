Gb, scopre di essere stata tradita: 24enne si vendica vendendo la Xbox del fidanzato a 3 euro e 40

Scopre che il ragazzo la tradisce e decide di vendicarsi vendendo la sua Xbox a 3 sterline, circa 3 euro e quaranta . È accaduto nel Northumberland (Regno Unito) . "Volevo umiliarlo e dopo che l’ho fatto mi sono sentita meglio - ha raccontato Georgia Jackson, 24 anni - Mi ha spezzato il cuore". L’uomo l’ha infatti ripetutamente tradita, perfino quando lei era incinta del loro bambino. Georgia sapeva che vendendo la consolle - dal valore di circa 210 euro e descritta dal giovane come il suo "l'orgoglio" e la sua "gioia" - sarebbe stata soddisfatta della sua vendetta. E così è stato.

"Vorrei dare via l'Xbox per 3 euro. Ho bisogno di comprarmi un nuovo coltello da cucina, il mio è conficcato nei suoi pneumatici", ha scritto Georgia nel post in cui annuncia di voler vendere l'Xbox.