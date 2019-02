Ancona, vestita da Catwoman perseguita la compagna dell'ex: arrestata

Il suo ex l'ha lasciata e lei ha deciso di vendicarsi contro la nuova compagna di lui. E' successo a Sirolo, in provincia di Ancona, dove una 52enne è stata arrestata per stalking, danneggiamento continuato e aggravato ai danni della rivale d'amore. La squadra mobile ha colto la donna in flagranza mentre, sotto casa della vittima, cercava di rompere il tergicristallo e lo specchietto della vettura della rivale.