Torino, nuova rivolta al centro per migranti: fiamme nei container

Rivolta in corso al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. Alcuni ospiti hanno appiccato un incendio e le fiamme si sono propagate in otto unità abitative. I vigili del fuoco hanno impiegato più di un'ora per domare il rogo. L'intervento della polizia ha riportato la calma al Cpr, l'unico attivo nel Nord Italia, ma le tensioni sono frequenti da settembre, quando nuovi arrivi da altre province ha destabilizzato equilibri già molto precari.