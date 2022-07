Torino, gru crollata su un palazzo: condominio rifiuta targa e alberi in giardino | "Costano troppo"

A dire no sono stati i tre stabili coinvolti, raggruppati in un consorzio che conta almeno 150 famiglie. "Ci saremmo aspettati un altro tipo di sensibilità", racconta a La Stampa Alberto Loi Carta, della circoscrizione. Dal condominio spiegano di non essere contrari in generale all'omaggio alle vittime, suggerendo come soluzione una targa sul marciapiede ma non nel loro giardino. Non tutti i condomini sono soddisfatti della decisione presa. "La manutenzione costerebbe 20 euro l'anno, cifra abbordabile, a cura del giardiniere del condominio", fanno notare da uno dei civici coinvolti.

L'incidente -

Persero la vita tre operai che erano impegnati in lavori di ristrutturazione: Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni, Filippo Falotico, 20 anni. I tre si scattarono un selfie sui ponteggi prima del crollo della gru.