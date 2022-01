Crollo gru a Torino, in un foglio la possibile svolta dell'inchiesta

Sono cominciate a Torino le operazioni che porteranno allo sgombero del tratto di via Genova interessato dal crollo della gru che sabato scorso è costato la vita a tre operai. L'intervento sarà gestito dai Vigili del Fuoco, che hanno preso contatto con la polizia municipale per individuare un locale adatto alla sistemazione del materiale. Sul posto sono presenti il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo e il sostituto procuratore Giorgio Nicola, i magistrati che coordinano l'inchiesta giudiziaria, insieme ai consulenti tecnici delle aziende interessate e anche dei familiari delle due vittime residenti in Lombardia, che si sono rivolti a un legale.