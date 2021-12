Crollo gru a Torino, arcivescovo: "No speculazioni sulla sicurezza"

Ansa

Istituzioni e organismi di controllo "non restino inermi di fronte a questa guerra dichiarata". Lo ha detto l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, al funerale di Filippo Falotico, uno dei tre operai morti per il crollo di una gru in via Genova. "E' inaccettabile che in un Paese che vuole essere tra i più avanzati si registrino tanti incidenti sul lavoro. Non si può risparmiare sulla vita e non si può speculare sulla sicurezza", ha aggiunto.