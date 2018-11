A Torino il primo bistrot di ragazzi autistici: "Lavoratori onesti e affidabili da accogliere nelle aziende" Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Facebook 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Facebook 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Facebook 9 di 10 Facebook 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"E' presto per un bilancio - continua Aureli, con la Onlus impegnato da 10 anni al fianco di autistici e loro famiglie in tutto il Piemonte, - ma a un mese dall'apertura del bistrot i tutor della Onlus di promozione sociale Elisa che collaborano con noi nell'affiancamento dei ragazzi hanno constatato che il lavoro come piacere va in crescendo: le capacità nascoste e le difficoltà a esprimersi di questi giovani, attraverso un tale percorso virtuoso e protetto, emergono e vengono superate. Per uno, in particolare, è evidente la passione per il mondo della ristorazione, gli altri, piano piano, accettando la nostra proposta, escono dal loro mondo e affrontano le 50 mansioni che abbiamo individuato: dall'ordinare posate e bicchieri a lavare e pulire la sala".



Qual è stata la risposta della clientela? "Quei pochi che non conoscono il nostro progetto, restano, come tutti gli altri avventori che sanno, positivamente colpiti da questi ragazzi particolari e, una volta che i gestori Domenico e Cesarina illustrano anche a loro l'iniziativa, rispondono con affetto".



"C'è tanta curiosità poi nel quartiere - aggiunge Aureli. - Il nostro tentativo è riqualificarlo: l'Aurora prima era diviso in due dalla linea ferroviaria per Milano e ora che i binari sono stati interrati ed è spuntato un lungo viale proviamo a renderlo più bello, con il cibo e anche con eventi culturali che non abbiamo solo come tema la disabilità".



La Rosetta BiStrani, il piatto forte del menù, è servita.