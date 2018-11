Scuola, ispezione a sorpresa dei sindaci del Torinese nelle mense

Al Comune di Burolo è inoltre affidato il coordinamento per la gestione del plesso utilizzato anche da Chiaverano, Bollengo e Cascinette. Per questo motivo i sindaci si sono voluti sincerare delle condizioni del servizio mensa.



Per essere proprio "sicuro" della bontà degli alimenti nella scuola primaria di Agliè, il sindaco Succio ha consumato il pasto in compagnia dei piccoli studenti, del consigliere all'istituto Claudia Scavarda e del tecnico dell'ufficio scolastico Sonia Lapenta. Il giudizio è stato positivo, ma Succio ha avvisato che darà luogo ad altre ispezioni nel corso delle prossime settimane. "Quella dei pasti a scuola è una materia molto delicata perché, insieme al parametro oggettivo della qualità, c'è il parametro del gusto, che è ovviamente diverso per ogni bambino", ha affermato il primo cittadino al Quotidiano del Canavese.