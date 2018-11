Scuola, a Milano tramezzini al posto del pasto in mensa: la società si scusa | Il sindaco Sala: "Vicenda inaccettabile"

Le foto del pranzo incriminato hanno fatto ben presto il giro delle chat di classe scatenando l'ira dei genitori.



Il sindaco Sala: "Vicenda inaccettabile" - "Molte mamme mi hanno segnalato che, in occasione di uno sciopero del personale di Milano Ristorazione, i loro bimbi in mensa hanno ricevuto un tramezzino di bassissima qualità. Hanno ragione, è una cosa inaccettabile". E' la presa di posizione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla vicenda. "Al di là dello scusarmi - scrive sui social il primo cittadino di Milano -, ho chiesto agli Assessori Cristina Tajani e Laura Galimberti di convocare azienda e sindacati per verificare quello che è successo, ed evitare che una situazione del genere abbia a ripetersi".



Le scuse della società - In occasione della seconda giornata di assemblea sindacale, che si è tenuta nella fascia 8:30-12:30, la società Milano Ristorazione ha chiesto "scusa", in un comunicato, "per aver recato disagio agli utenti del proprio servizio, bambini, genitori, comunità scolastica nelle giornate del 12 e 13 novembre. La volontà e la responsabilità di far comunque fronte alla difficoltà delle famiglie e dei bambini, nel poco tempo a disposizione con il quale tamponare le giornate di assemblea, ci ha indotto a una soluzione - continua la nota -, due tramezzini e un budino, che si è rilevata purtroppo non all'altezza". La società si è impegnata a studiare un'altra soluzione "che risponda alle aspettative delle famiglie" in situazioni analoghe. Milano Ristorazione istituirà "fin da subito una commissione con l'intento di chiarire quanto non ha funzionato nell'individuazione dei pasti sostitutivi", conclude la nota.



La petizione delle famiglie: "Sconto mensa e pranzo da casa" - Nel frattempo è partita una petizione online dei genitori rivolta al sindaco Sala per chiedergli uno "sconto del 5%" sul servizio di mensa per il prossimo mese e soprattutto, nel caso si ripeta uno sciopero degli addetti alla ristorazione, la possibilità di far portare ai bambini il cibo da casa. "La invitiamo a verificare che cosa è stato servito ai bambini delle scuole di Milano in questa giornata di sciopero. Sulla carta - spiega la petizione a cui hanno già aderito quasi seimila persone - era un tramezzino con annesso divieto ai genitori di far portare cibo da casa. Di fatto è stato servito qualcosa di immangiabile. Tutti i bambini sono tornati a casa disgustati".