"Sono qui a raccontare quanto ci è accaduto, mentre aspetto il mio turno al pronto soccorso, perché razzismo e islamofobia sono reali, non è questa l'Italia in cui voglio far crescere i miei figli". A denunciare l'aggressione appena subita a bordo di un autobus a Torino è Fatima Zahra Lafram, che posta un video sul suo profilo Facebook. "Ero sul bus con la mia amica Nuhaila, che si è spostata perché aveva paura del cane di una ragazza, che così ha iniziato ad apostrofarci: 'Avete paura del cane, ma non di farvi scoppiare'". E prima strappa il velo dalla testa di Nuhaila, poi giù con calci e pugni a tutte e due, mentre i presenti chiedevano all'autista di fermare il mezzo in attesa della polizia. Venuta a conoscenza della vicenda, la sindaca Chiara Appendino ha espresso, sempre via social, solidarietà alle vittime, esprimendo il desiderio di incontrarle.