Assume un ragazzo nero in pizzeria ma il paese lo critica, lui ribatte: "Se siete razzisti non entrate qui"

Montescudo è un paese di temila abitanti poco distante da Rimini. E' qui che Riccardo Lanzafame ha in gestione da due anni uno storico locale, Locanda Malatesta. A novembre il ristoratore assume tra i suoi dipendenti un ragazzo del Gambia di nome Masamba, in Italia con un permesso per motivi umanitari e lo mette a fare le pizze. Qualche mese dopo, però, in un gruppo sui social comparare un commento a dir poco critico nei confronti di questa scelta. "C'era scritto che potevo fare a meno di assumere un africano, forse era meglio un Papa nero", racconta Lanzafame al quotidiano il Resto del Carlino.

Il ristoratore non ci sta e contatta subito il gestore del gruppo per chiedere che il commento venga rimosso e così è stato. Ma le voci in paese piccolo girano in fretta e il negoziante nota che nel suo locale i clienti erano sempre meno. "Anzi", sottolinea il Lanzafame, "c’è stato chi ha prenotato, ma poi non è voluto venire a prendere le pizze. In un caso, invece, qualcuno in forma anonima mi ha preso in giro usando una app".



"Io non voglio licenziare questo ragazzo", aggiunge, "è bravo ed educato, frequenta la scuola alberghiera a Rimini e si impegna molto. Perché questo razzismo? Che colpa ha questo poveretto a 20 anni se non è italiano?". Il ristoratore ha voluto dare un altro segnale ai suoi compaesani e ha deciso di appendere un cartello provocatorio davanti al suo ristorante: "In questo locale abbiamo assunto un ragazzo africano, se sei razzista non entrare".