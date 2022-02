04 febbraio 2022 11:40

Alternanza scuola-lavoro, a Torino la protesta degli studenti per la morte di Lorenzo Parelli

"La nostra non è una passeggiata. Confindustria che tu sia maledetta. La nostra protesta grida vendetta". Sono gli slogan urlati dal movimento studentesco sceso in strada a Torino per la morte del 18enne Lorenzo Parelli durante l'alternanza scuola-lavoro in una azienda a Udine. "Siamo determinati a ricordare che di lavoro e di scuola non si deve morire", hanno ricordato gli studenti.