Bimba caduta dal balcone a Torino, il compagno della madre accusato di omicidio colposo

Resta in carcere Azhar Mohssine, il marocchino di 32 anni fermato dalla polizia a Torino per la morte della piccola Fatima, la bimba di tre anni che giovedì sera è precipitata da un palazzo nel centro di Torino. Lo ha deciso il gip riformulando l'accusa nei suoi confronti: non omicidio volontario con dolo eventuale, come ipotizzato in un primo momento, ma omicidio colposo. L'uomo ha rivelato che la bimba è caduta durante un" tragico gioco".