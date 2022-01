Torino, morta la bimba di tre anni precipitata da un palazzo

Torino, bimba di tre anni precipita dal balcone: aperta indagine Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' morta all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino la bimba di tre anni che giovedì sera era precipitata dal quarto piano di un palazzo nel capoluogo piemontese. La piccola aveva riportato gravissimi traumi ed era stata sottoposta nella notte a un delicato intervento, ma non ce l'ha fatta. Sull'accaduto indaga la polizia: non è chiaro se al momento dell'incidente in casa ci fosse anche la madre o solo il compagno della donna.