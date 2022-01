Bimba caduta dal quarto piano a Torino, il fermato: "E' stato un tragico gioco"

Torino, bimba di tre anni precipita dal balcone: aperta indagine Ansa 1 di 32 Ansa 2 di 32 Ansa 3 di 32 Ansa 4 di 32 Ansa 5 di 32 Ansa 6 di 32 Ansa 7 di 32 Ansa 8 di 32 Ansa 9 di 32 Ansa 10 di 32 Ansa 11 di 32 Ansa 12 di 32 Ansa 13 di 32 Ansa 14 di 32 Ansa 15 di 32 Ansa 16 di 32 Ansa 17 di 32 Ansa 18 di 32 Ansa 19 di 32 Ansa 20 di 32 Ansa 21 di 32 Ansa 22 di 32 Ansa 23 di 32 Ansa 24 di 32 Ansa 25 di 32 Ansa 26 di 32 Ansa 27 di 32 Ansa 28 di 32 Ansa 29 di 32 Ansa 30 di 32 Ansa 31 di 32 Ansa 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere". Sono le parole di Mohssine Azhar, il 32enne fermato per la morte della bimba di tre anni precipitata dal quarto piano di un palazzo a Torino, nell'interrogatorio di garanzia. L'uomo, assistito dall'avvocato Sena, ha ammesso di avere bevuto qualche bicchiere e di aver assunto hashish, ma ha ribadito di "non avere perso lucidità".