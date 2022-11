Piantedosi: "Fermeremo solo i rave illegali, nessuna estensione"

Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, risponde alle polemiche per il provvedimento sui rave smentendo l'intenzione di intervenire in altri contesti.

"Credo sia interesse di tutti contrastare i rave illegali - dice in un'intervista al "Corriere della sera" -. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento". Il ministro ha commentato anche il raduno di Predappio definendolo "una pagliacciata" che si svolge sotto il controllo delle forze di polizia.