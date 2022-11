Rave, Enrico Letta: il governo ritiri la norma, incide sulla libertà dei cittadini | Il Pd: preoccupante il silenzio su Predappio

Il governo ritiri il primo comma dell'art434bis di riforma del Codice Penale. È un gravissimo errore".Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, aggiungendo: "È la libertà dei cittadini che cosi' viene messa in discussione. .NoArt434bis". "La destra chiami le cose con il loro nome: quella approvata non è una norma anti rave party ma una norma contro la libertà di incontrarsi e di manifestare", aggiunge, sempre su Twitter, la presidente del Pd al Senato Simona Malpezzi.

"Silenzio invece su Predappio o su quanto successo in curva", aggiunge la Malpezzi. E sul decreto legge del governo arrivano altre bordate dal Pd: è preoccupante: sembra volto a rendere possibili azioni repressive abnormi e spropositate rispetto a una miriade di contesti e fattispecie che rientrano nella libertà di riunione sancita dall'articolo 17 della nostra Costituzione", rincarano alcuni parlamentari.

Serracchiani: il nuovo reato è un obbrobrio giuridico - La priorità del governo Meloni è l'introduzione di una norma che limita la libertà di riunione e che nulla c'entra con i rave, per i quali le norme già esistono e vanno applicate. Il nuovo reato è un obbrobrio giuridico ed è lesivo dei principi costituzionali, a cominciare dallo strumento del decreto legge. Per di più la fattispecie è così generica da poter essere applicata a qualsiasi mobilitazione dei cittadini e la pena è così elevata da consentire il ricorso alle intercettazioni. È chiaro il messaggio che la destra al governo dà al Paese: non tollereremo il dissenso. Tutto ciò è molto grave e in Parlamento daremo battaglia contro questa inaccettabile deriva da Stato di polizia. La norma va ritirata". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

Rave, Salvini a Letta: indietro non si torna - "Un Pd ormai in confusione totale difende illegalità e raveparty abusivi, chiedendo al governo di cambiare idea. No! Indietro non si torna, le leggi finalmente si rispettano". Lo twitta il vicepremier Matteo Salvini, replicando al tweet in cui il segretario del Pd Enrico Letta chiede all'esecutivo di ritirare la norma sui rave party.

Penalisti: con nuovo reato intercettazioni possibili - "La norma che vieta i rave stabilisce sanzioni anche per i partecipanti, nei confronti dei quali la pena è 'diminuita'. Ciò vuol dire che il giudice, al termine del processo, deve applicare una diminuzione che può arrivare fino ad un terzo della pena edittale che nei confronti degli organizzatori può andare dai tre ai sei anni. Non comprendo, quindi, perché il premier Meloni abbia voluto rivendicare di non avere dato il via libera alle intercettazioni dal momento che questo reato prevede pene superiori ai cinque anni", afferma il presidente delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza.