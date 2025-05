Perugia, a 12 anni va a scuola con una pistola scacciacani

A 12 anni va a scuola con una pistola scacciacani. E' successo a Perugia e la vicenda è ora all'attenzione della procura dei minorenni. Secondo quanto scrive il Messaggero, l'allarme è scattato venerdì mattina in una scuola media: tutto è nato da un furto subito da un componente del personale scolastico, in seguito al quale sono stati disposti dei controlli negli zaini degli studenti, da parte dei docenti, alla ricerca di un cellulare che risultava sparito. Con grande sconcerto, nello zaino del giovanissimo studente è stata trovata la pistola, che era sul fondo, in mezzo a libri e altro materiale didattico.