Morta dopo anestesia dal dentista, il padre: "Ho perso Gaia dopo mia moglie, voglio giustizia"

Torna a ribadire, dunque, la richiesta "che siano fatte giustizia e chiarezza fino in fondo" sulla morte della figlia, il padre di Gaia. Il fascicolo nel quale si ipotizza l'omicidio colposo è ora al vaglio del pubblico ministero che ha indagato i tre dentisti presenti all'intervento, padre e due figlie. "Gaia era una ragazza solare - ha ribadito l'avvocato Moriconi -, era laureata con il massimo dei voti allo Ied (Istituto europeo di design) di Roma ed era impegnata in uno stage presso Bottega Veneta alla Rinascente nel centro di Roma, coronando così il suo sogno di lavorare nel campo della moda. Era tornata per un appuntamento allo studio dentistico che l'aveva in cura. L'esame autoptico ha rilevato una volta di più che Gaia stava bene - conducendo una vita esemplare e regolare (non fumava ed era astemia) -, fino a quando non le è stato somministrato l'anestetico".