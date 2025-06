Perugia, va dal dentista per una carie e muore: "Tossicità sistemica da anestetico locale"

L'estrazione del dente del giudizio, tra l'altro, sempre stando al Messaggero, quel giorno non sarebbe stata nemmeno prevista, tanto che la giovane si sarebbe presentata all'appuntamento dopo aver appena mangiato. La 23enne sarebbe andata per curare una carie. "Il vomito alimentare certamente non si sarebbe verificato se il paziente si fosse recata presso il dentista a digiuno. Tale accortezza può essere di aiuto nel caso in cui i pazienti possono avere nausea, vomito etc, correlata a 'paura', agitazione, etc. Gaia Pagliuca aveva, per altro, manifestato tale quadro agli stessi dentisti già prima della prima estrazione dentaria e infatti veniva accompagnata dal padre proprio per tali problematiche".