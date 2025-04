Morta dopo l'asportazione di un neo, assolto medico bresciano

L'intervento, secondo quanto accertato durante le indagini, era stato eseguito senza anestesia e senza un successivo esame istologico, e ciò secondo l'accusa aveva portato la donna alla morte. In primo grado il medico bresciano era stato condannato a tre anni e quattro mesi poi ridotti in appello a un anno e quattro mesi. Ma nel ricorso in Cassazione la difesa aveva sostenuto che la morte di Roberta Repetto non fosse una conseguenza dell'intervento effettuato da Oneda. La Suprema corte ha annullato la sentenza con rinvio, e ora il processo bis ha assolto Oneda.