L'episodio risale a domenica 13 settembre, giornata nella quale Barbianello era animata dalle iniziative organizzate per la festa patronale. Come riporta Il Giorno, il parroco, dopo aver celebrato la messa a Torricella Verzate, era tornato in paese per partecipare alla parte conclusiva dei festeggiamenti, compresa la tradizionale "risottata". Secondo la contestazione, però, l'auto sarebbe stata lasciata in una posizione irregolare, in prossimità di un incrocio e di un attraversamento pedonale. La sanzione sarebbe stata rilevata intorno alle 19.20. Don Maggi sostiene di aver scelto uno spazio che gli sembrava libero e di non aver creato intralcio alla circolazione e contesta la cifra della contravvenzione e, soprattutto, il momento in cui è stata elevata lo hanno spinto a mettere in dubbio l'opportunità dell'intervento.