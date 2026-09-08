Savona, chiese vuote e spiagge piene: la messa si celebra in riva al mare

E non è solo una questione di fede, ma anche una doverosa presa di coscienza. “Il mare davanti a noi non è soltanto bello da contemplare - sottolinea il parroco - ma è una realtà fragile che ci è stata affidata. Celebrare l’Eucarestia guardando il mare significa anche assumersi una responsabilità: non possiamo lodare il Creatore e contemporaneamente continuare a ferire la sua creazione. E forse tutte queste persone che, ogni volta, si ritrovano in spiaggia ci stanno dicendo proprio questo: la sete di Dio non è finita. Dobbiamo solo imparare a incontrarla nei luoghi dell’uomo di oggi”. E così è stato. Perché, parafrasando a questo punto il vecchio adagio, se la spiaggia non va da don Carmelo...