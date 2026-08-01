Padova, l'ex prete Luca Favarin diventerà presto papà

Favarin, oggi 54enne, ha un lungo passato nel mondo ecclesiastico: seminarista per 15 anni e poi parroco per 25. Un periodo lunghissimo in cui l'ex prete ha avuto modo anche di farsi conoscere per l'impegno nei diritti civili, nell'accoglienza dei migranti e nei progetti di reinserimento dei detenuti. Poi, nel 2022 la metamorfosi personale e spirituale e la sua nuova vita.