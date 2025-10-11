Brasile, ex suora sposa ex prete: la loro storia fa il giro del mondo

Quel primo contatto, nato da un gesto di premura spirituale, è diventato il seme di una relazione profonda. I due hanno iniziato a scriversi ogni giorno, condividendo pensieri, paure e speranze. Lais ha deciso di lasciare il convento, Jackson ha interrotto il suo cammino verso il sacerdozio dopo cinque anni di seminario e la loro amicizia si è trasformata gradualmente in amore. Dopo un periodo di frequentazione vissuto con consapevolezza, hanno deciso di fare il grande passo: "Ormai siamo adulti e sappiamo cosa vogliamo nella vita" ha scritto Lais su Instagram, motivando la sua decisione.