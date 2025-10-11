Brasile, ex suora sposa ex prete: la loro storia fa il giro del mondo

Lais Dognini e Jackson, un tempo votati alla vita religiosa, sono una coppia nella vita e raccontano la loro fede su Instagram
Dalla clausura all'altare e alla fede raccontata sui social. Sembrava destinata a una vita di silenzio e preghiera, Lais Dognini. Per due anni ha vissuto in un convento carmelitano in Brasile, dedicandosi al servizio spirituale. Ma quella vocazione, così intensa all’inizio, ha presto lasciato spazio a un dolore interiore profondo: la depressione l'ha spinta a rimettere tutto in discussione, a partire dalla sua permanenza nella vita monastica. È stato in quel momento di smarrimento che il destino ha fatto il suo ingresso sotto forma di un messaggio: a scriverle fu Jackson, allora ancora seminarista, con un'offerta semplice ma potente: avrebbe pregato per lei.
Quel primo contatto, nato da un gesto di premura spirituale, è diventato il seme di una relazione profonda. I due hanno iniziato a scriversi ogni giorno, condividendo pensieri, paure e speranze. Lais ha deciso di lasciare il convento, Jackson ha interrotto il suo cammino verso il sacerdozio dopo cinque anni di seminario e la loro amicizia si è trasformata gradualmente in amore. Dopo un periodo di frequentazione vissuto con consapevolezza, hanno deciso di fare il grande passo: "Ormai siamo adulti e sappiamo cosa vogliamo nella vita" ha scritto Lais su Instagram, motivando la sua decisione.
Lais è diventata una influencer con oltre 16mila follower, con cui condivide quotidianamente momenti della sua vita: ricette, allenamenti fitness, ma anche riflessioni sulla fede. La coppia è tornata sotto i riflettori grazie a un video delle nozze, diventato virale e ripreso da diversi tabloid internazionali. Le immagini hanno suscitato curiosità e hanno fatto il giro del mondo. Lais ha voluto raccontare e chiarire pubblicamente la loro storia, ribadendo l'importanza della fede anche nel loro percorso di coppia: Il nostro primo appuntamento? Siamo andati insieme a messa, poi a cena e al cinema. Amiamo essere cattolici. Serviamo Dio attraverso il matrimonio" ha scritto sui social.