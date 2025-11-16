Padova, l'ex don Luca Favarin e la sua nuova vita: "Sono innamorato, ora sogno un figlio"

La compagna, all'inizio, ha dovuto affrontare qualche incertezza legata alla notorietà dell'ex sacerdote più che al suo passato ecclesiastico. Ma con il tempo tutto è diventato naturale: "Pensavo che dopo l’addio avrei preso pomodori e uova in faccia, e invece è successo il contrario. Anche ora la gente non si scandalizza: è più intelligente di quanto si pensi". Luca Favarin non nasconde nemmeno le sue posizioni sulla genitorialità, anche se sa che possono essere considerate in contrasto con l'ortodossia cattolica: "Sono in pace con me stesso. Ci sono tanti modi per diventare padre e non escludo nulla".