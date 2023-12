Prete si innamora di una parrocchiana e fugge con lei: fedeli sotto shock

Il sacerdote di Eboli aveva annunciato di partire per una missione in Africa. Ma il gossip del paesino raccontava tutt'altro

E' successo in un paesino della Valle del Sele, tra Avellino e Salerno. Il sacerdote, originario di Eboli, si sarebbe innamorato di una parrocchiana di Battipaglia organizzando anche una fuga. Se ne sono accorti i fedeli che hanno trovato di punto in bianco la parrocchia chiusa, senza alcuna spiegazione. Ma le voci su questo rapporto avevano già iniziato a circolare da tempo.

Tgcom24

E' un Natale di notizie roboanti per il clero italiano. Pochi giorni fa si discuteva del modello, ex "più bello d'Italia" che aveva deciso di prendere i voti e farsi prete. Ora, si parla del più classico pettegolezzo italico: il prete che lascia la tonaca perché innamorato di una donna. I giornali locali raccontano quanto successo. Il sacerdote aveva annunciato ai fedeli l'intenzione di recarsi in Africa per una missione umanitaria. Ma in realtà nel piccolo villaggio africano non ci è mai arrivato. E nessuno sa dove sia, si dice invece che sia fuggito con una parrochiana di Battipaglia.

La Curia ovviamente è corsa immediatamente ai ripari. Il periodo natalizio è ovviamente ricco di liturgie e preparazioni e la parrocchia non poteva rimanere scoperta. Per questo è stato subito affidato ad un altro religioso l'onere di sostituire il prete in fuga. Curia che non conferma la notizia, ma le voci di paese sì: troppo intimi gli atteggiamenti tra il sacerdote e la parrocchiana. E la "sparizione" di entrambi nello stesso momento ha dato la certezza di verità al gossip.