Salerno, parla un amico del prete fuggito con la parrocchiana: "Non ha retto la situazione"

Le festività natalizie imminenti stanno portando diverse notizie spinose alla Chiesa italiana che, di recente, ha visto la conversione del modello, ex "più bello d'Italia" che ha deciso di prendere i voti e farsi prete. Ora, questo remake di "Uccelli di rovo". A "Pomeriggio Cinque", uno dei parrocchiani del sacerdote fuggito ha voluto difendere l'uomo: "Conosco don Umberto da quando è arrivato in questa comunità - ha detto al programma di Canale 5 Dorino Prosapio -. Lui è una persona perbene, squisita, è sempre stato disponibile con tutti. In tutte le attività della parrocchia è stato sempre presente. Tutto questo caos che si è creato con le malelingue che ne dicono di cotte e di crude è ingiusto, per questo sono voluto venire qui a difenderlo".

Prosapio commenta anche la notizia delle ultime ore, secondo cui don Umberto avrebbe chiesto la rinuncia al sacerdozio: "Lui è diventato sacerdote in tarda età - ha detto -, non aveva una grande esperienza da parroco. Si è ritrovato in una situazione molto complessa da gestire e non ha retto la situazione". La Curia ovviamente è corsa immediatamente ai ripari. Il periodo natalizio è ovviamente ricco di liturgie e preparazioni e la parrocchia non poteva rimanere scoperta. Per questo è stato subito affidato ad un altro sacerdote il compito di supplire al confratello in fuga.