Faceva recensioni ironiche delle messe: Taylor Ragazzini assolto dall'accusa di vilipendio

In totale erano stati sei i video, poi rimossi, finiti in procura. La polizia giudiziaria aveva trascritto le espressioni più rilevanti, come il riferimento a un parroco come "capo ultras" e ai fedeli come "la curva" o la valutazione dei riti espressa in punteggi numerici denominati "amen". "Il formato comunicativo - ha sottolineato il gip - è quello della parodia sociale e della satira pop, non dello scherno fine a se stesso". Un "format satirico assai diffuso sui social" che consiste "nell'applicare griglie valutative mutuate da contesti estranei: vedi stadio, film e fantasy". Ragazzini "ha evidentemente violato una antica regola" traducibile "in un remoto modo di dire: 'scherza coi fanti ma lascia stare i santi'". Tuttavia "non ogni espressione irriverente nei confronti delle immagini religiose integra il vilipendio in senso penale". Cioè "tenere a vile" ovvero "manifestare offesa volgare e grossolana con carattere di dileggio, derisione e disprezzo".