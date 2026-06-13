Faceva recensioni ironiche delle messe: Taylor Ragazzini assolto dall'accusa di vilipendio

Il gip Corrado Schiaretti ha assolto Taylor Ragazzini, il 31enne di Ravenna che aveva pubblicato sul suo profilo TikTok "Taylorismo" alcuni video nei quali recensiva messe, "perché i fatti non sussistono". Per quei filmati girati in alcune chiese di Ravenna e postati la procura della città romagnola aveva chiesto un decreto penale di condanna (600 euro di multa) sulla base degli articoli 403 e 404 del codice penale: offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e cose. Il gip ha stabilito che in quelle recensioni realizzate con "metafore calcistiche, riferimenti alla saga di Harry Potter, al mondo del wrestling e del gaming", a mancare era stata "la volontà di offesa fine a se stessa". Il tenore dei video - si legge nella sentenza - "dimostra che l'autore non perseguiva lo scopo di disprezzare i credenti in quanto tali" ma quello "di costruire un contenuto di intrattenimento irriverente".
In totale erano stati sei i video, poi rimossi, finiti in procura. La polizia giudiziaria aveva trascritto le espressioni più rilevanti, come il riferimento a un parroco come "capo ultras" e ai fedeli come "la curva" o la valutazione dei riti espressa in punteggi numerici denominati "amen". "Il formato comunicativo - ha sottolineato il gip - è quello della parodia sociale e della satira pop, non dello scherno fine a se stesso". Un "format satirico assai diffuso sui social" che consiste "nell'applicare griglie valutative mutuate da contesti estranei: vedi stadio, film e fantasy". Ragazzini "ha evidentemente violato una antica regola" traducibile "in un remoto modo di dire: 'scherza coi fanti ma lascia stare i santi'". Tuttavia "non ogni espressione irriverente nei confronti delle immagini religiose integra il vilipendio in senso penale". Cioè "tenere a vile" ovvero "manifestare offesa volgare e grossolana con carattere di dileggio, derisione e disprezzo".
Nel caso di Ragazzini, si tratta di "un effetto di straniamento umoristico fondato sul contrasto tra sacro e profano": paradossi comici basati su "caratteristiche esteriori delle immagini e non giudizi di valore denigratori per la religiosità dei fedeli". Nel complesso per il giudice "sono battute di gusto certamente discutibile, ma non assurgono alla contumelia fine a se stessa".
Ragazzini a Tgcom24: "Grandissimo fan della giustizia italiana"
"Sono un grandissimo fan della giustizia italiana, non pensavo si arrivasse a un'assoluzione così presto. Sono stato molto contento. Devo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini, che sono stati tanti: dagli amici alle persone che mi incontravano per strada. Hanno sempre cercato di darmi conforto. Alla fine è andata bene", ha commentato Ragazzini al telefono con Tgcom24. Alla domanda "Adesso rinizierai a fare recensioni di messe?", il 31enne ha risposto scherzando: "O dei tribunali...".