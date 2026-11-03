Don Goccini è convinto della sua scelta. "Il corpo non è un pezzo di carne in macelleria, ma un individuo che fa un ultimo dono. La scienza ci ha dato trent'anni di vita in più nell'ultimo secolo: un regalo enorme. E io voglio fare quest'ultima offerta all'umanità. Ho vissuto nella solidarietà con un corpo più grande del mio che è la creazione di Dio, questa solidarietà può continuare anche attraverso la scienza".