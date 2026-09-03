In Italia è emergenza sangue, il Cns lancia l'allarme: "Manca soprattutto il gruppo 0+"

La Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva. "È un momento nel quale la nostra rete è chiamata, ancora una volta, a dimostrare la propria capacità di presenza e di risposta. Chiedo a tutte le strutture associate di intensificare sin da subito, in stretto raccordo con i servizi trasfusionali e le strutture sanitarie di riferimento, la chiamata dei donatori e ogni iniziativa utile a sostenere la raccolta, con particolare attenzione ai donatori di gruppo 0 positivo", ha affermato il Presidente di Fidas Giovanni Musso, che ha inoltre invitato tutti i donatori periodici e chiunque desideri avvicinarsi per la prima volta alla donazione di sangue e plasma a contattare la propria associazione di riferimento o il Servizio trasfusionale locale per prenotare la donazione.