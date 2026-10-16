Miley Cyrus compie 30 anni, da idolo dei bambini a rocker trasgressiva
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Miley Cyrus ha annunciato una donazione di un milione di dollari attraverso la Miley Cyrus Foundation, destinata a sostenere il Downtown Women’s Center (DWC), organizzazione di Los Angeles impegnata nell'assistenza alle donne senza fissa dimora. Il contributo servirà a finanziare un nuovo progetto residenziale nel quartiere di Skid Row, una delle aree della città in cui il problema della precarietà abitativa è particolarmente rilevante. L'iniziativa rientra in un percorso di sostegno che Miley porta avanti da anni insieme alla madre Tish Cyrus, con l'obiettivo di offrire sostegno alle persone più vulnerabili.
Il milione di dollari messo a disposizione dalla fondazione della cantante contribuirà alla realizzazione di Rosa's Place, un complesso residenziale progettato per accogliere 97 nuclei abitativi destinati a donne e persone che stanno cercando di uscire dalla condizione di senza dimora. Miley e la madre Tish sono coinvolte anche nella progettazione degli interni del nuovo complesso.
La popstar ha sottolineato quanto sia importante coinvolgere altre persone nella causa, utilizzando la propria notorietà per sensibilizzare il pubblico e incoraggiare nuove donazioni. Per lei, infatti, la raccolta di fondi rappresenta soltanto una parte di un impegno più ampio: "C'è ancora tanto da fare".
Il rapporto di Miley Cyrus con il mondo del volontariato e dell'assistenza sociale ha radici profonde. Da oltre dodici anni, la cantante sostiene My Friend’s Place, organizzazione che offre servizi e supporto ai giovani senza dimora nell'area di Los Angeles. Il 7 ottobre scorso, l'associazione ha presentato il progetto di un nuovo campus pensato per mettere a disposizione dei ragazzi spazi sicuri, risorse e servizi dedicati. In questa occasione, Miley è stata nominata presidente onoraria, un riconoscimento che valorizza il legame costruito nel tempo con la realtà benefica.
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Accanto a Miley c'è da sempre la madre Tish, che ha condiviso con la figlia numerose iniziative solidali. Per lei, la possibilità di contribuire alla creazione di spazi abitativi dignitosi ha assunto un significato personale, legato anche alla propria storia familiare. La donna, adottata durante l'infanzia, ha spiegato quanto sia importante avere avuto la possibilità di crescere in una casa e sentirsi protetta. "Tutti meritano di avere un posto in cui sentirsi al sicuro" è il principio che riassume la sua visione.