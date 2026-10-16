Accanto a Miley c'è da sempre la madre Tish, che ha condiviso con la figlia numerose iniziative solidali. Per lei, la possibilità di contribuire alla creazione di spazi abitativi dignitosi ha assunto un significato personale, legato anche alla propria storia familiare. La donna, adottata durante l'infanzia, ha spiegato quanto sia importante avere avuto la possibilità di crescere in una casa e sentirsi protetta. "Tutti meritano di avere un posto in cui sentirsi al sicuro" è il principio che riassume la sua visione.