Bruce Willis, il cervello sarà donato alla scienza: la decisione della famiglia
A rivelarlo è stata la seconda moglie dell'attore, Emma Heming, che è arrivata a questa conclusione dopo essersi confrontata con il resto della famiglia
© Dal Web
La famiglia di Bruce Willis ha scelto di trasformare una vicenda personale dolorosa in un possibile contributo alla ricerca medica. Dopo la morte dell'attore, il suo cervello verrà infatti messo a disposizione della comunità scientifica per approfondire la conoscenza della demenza frontotemporale, la patologia neurodegenerativa di cui soffre. A prendere questa decisione è stata la seconda moglie, Emma Heming, dopo essersi confrontata con le figlie e con Demi Moore, prima moglie dell'attore. La scelta è raccontata nel libro Un viaggio inaspettato, nel quale Heming ripercorre anche il percorso della malattia.
Emma Heming: "Una scelta emotivamente devastante"
Nel volume, Heming spiega che la decisione di donare il cervello del marito è stata presa con la consapevolezza del suo peso emotivo, ma anche dell'importanza che potrebbe avere per gli studi sulla demenza frontotemporale. L'obiettivo è permettere agli specialisti di analizzare più a fondo l'evoluzione della patologia e contribuire all'individuazione di trattamenti più efficaci per i pazienti. La donna ha descritto questa prospettiva come "emotivamente devastante ma scientificamente necessaria".
La scelta è stata condivisa con le figlie Rumer, Scout e Tallulah e con Demi Moore, che continua a essere una presenza nella vita della famiglia. Averne parlato mentre Bruce Willis è ancora in vita, tuttavia, significa anche confrontarsi in anticipo con la sua futura scomparsa, rendendo ancora più difficile una decisione già dolorosa.
La malattia di Bruce Willis e la diagnosi di demenza frontotemporale
Sono trascorsi tre anni da quando all'attore è stata diagnosticata la demenza frontotemporale. Oggi, a 71 anni, Willis apparirebbe nel complesso in condizioni di salute stabili, ma la malattia continua a compromettere progressivamente il suo cervello. Si tratta di una patologia per la quale non esiste ancora una cura risolutiva: proprio per questo la donazione potrebbe offrire agli studiosi nuove informazioni sui suoi meccanismi e sulla sua progressione.
Lo scorso gennaio Heming aveva raccontato anche un aspetto particolare della condizione del marito: Willis soffre di anosognosia, un disturbo che impedisce a chi ne è colpito di riconoscere la propria malattia. L'attore, quindi, non sarebbe mai stato pienamente consapevole della diagnosi. La sua quotidianità è cambiata profondamente, senza che lui riuscisse a percepire e comprendere questi mutamenti.