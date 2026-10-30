Lo scorso gennaio Heming aveva raccontato anche un aspetto particolare della condizione del marito: Willis soffre di anosognosia, un disturbo che impedisce a chi ne è colpito di riconoscere la propria malattia. L'attore, quindi, non sarebbe mai stato pienamente consapevole della diagnosi. La sua quotidianità è cambiata profondamente, senza che lui riuscisse a percepire e comprendere questi mutamenti.